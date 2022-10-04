В Печенгском округе нашли 41 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы уничтожили. Фото: УФСБ по СФ

В Печенгском округе сделали опасную находку. На минувшей неделе там обнаружили 41 артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметров немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы уничтожили специалисты инженерных подразделений Северного флота.

- По мнению специалистов-взрывотехников, до 95% средств поражения, лежащих в земле Мурманской области, до сих пор сохраняют боеспособность, представляя серьезную угрозу жизни и здоровью людей, которые пытаются их самостоятельно извлечь, транспортировать, разобрать. При обнаружении подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, северянам необходимо сообщить в правоохранительные органы, - сообщает УФСБ России по Северному флоту.

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