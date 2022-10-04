В Мурманске посетитель сауны угнал чужой ВАЗ и поджег его

В отношении северянина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статья 167 УК РФ. Фото: Евгения ГУСЕВА

51-летний житель Мурманска обратился в полицию, рассказав, что его ВАЗ угнали. Мужчина припарковал его на проспекте Кольском возле своего дома, а утром обнаружил, что транспорт исчез.

Полицейские нашли автомобиль, который злоумышленник еще и поджег, недалеко от места угона.

- Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний мурманчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек рассказал полицейским, что в тот день он был в сауне, распивал алкоголь. Покинув увеселительное заведение, он увидел автомобиль без сигнализации и, подсоединив провода, поехал на угнанном авто домой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После поездки мурманчанин решил замести следы преступления и поджог ВАЗ. Однако по счастливой случайности пламя не распространилось на весь автомобиль.

В отношении северянина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статья 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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