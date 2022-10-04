В Мурманской области отменили проверку сирен

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения отменена. Фото: www.citymurmansk.ru

5 октября по Мурманской области была запланирована проверка сирен, однако ее решили отменить.

- Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском оконечных средств оповещения, замещением эфира общероссийских общедоступных телеканалов и доведение сигнала оповещения до населения отменены, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: заплыв "моржей" в честь 106-летия Мурманска перенесли на 8 октября.

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