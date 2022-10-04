Жителей Мурманской области предупреждают о плохой погоде в Баренцевом море

В южной части моря ожидается неблагоприятная погода.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Рыбакам лучше не выходить в Баренцево море 4 октября. Как предупреждают в ЕДДС Кольского района, в южной части моря ожидается неблагоприятная погода.
- По данным мурманского гидрометцентра, ветер ночью юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, днем восточный 8-13 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.
Высота волны в Териберке и Дальних Зеленцах - 0,5-0,8 метра. В Ура-Губе, Западном Кильдине и Восточном Кильдине - 0,3-0,5 метра.
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