Житель Мурманска угрожал убить соседа из-за громкой музыки

В отношении не выспавшегося мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

25-летний мурманчанин, ранее не имевший проблем с законом, попал под уголовное дело из-за бестактного 33-летнего соседа, который слишком любил громко слушать музыку.

Молодой человек пытался уснуть ночью, но звуки из соседней квартиры очень мешали. Северянин настолько разозлился, что взял пневматический пистолет и пошел разбираться с соседом.

- Когда тот открыл дверь, то разъяренный мужчина, держа в руках оружие, стал угрожать ему убийством. Потерпевший противоправные действия злоумышленника воспринял как реально осуществимые. После чего закрыл дверь и вызвал сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении не выспавшегося мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы, а до суда он находится под подпиской о невыезде.

Впрочем, наказание ждет и соседа-меломана. В его отношении составлен административный протокол за нарушение закона о тишине. Любителю громкой музыки грозит штраф до трех тысяч рублей.

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