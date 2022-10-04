По пляжу в Териберке бродит медведь

Медведи часто выходят к Териберке. Фото: Татьяна АРОНОВА

Несмотря на то, что в Мурманской области все чаще идет мокрый снег, а в некоторых местах он уже выпал, медведи пока только готовятся лечь в спячку.

Жителям Териберки, вокруг которой всегда бродило много косолапых, стоит быть осторожнее - некоторые животные заходят в сам населенный пункт.

- Ночью у моста ходил медведь! - сообщил Виктор Привалихин в паблике "Сельское поселение Териберка" (12+).

На песке остались следы хищника.

Фото: Виктор Привалихин/vk.com/public180187981

В 2021 году охотоведам пришлось ликвидировать двух медведей, которые приходили к жилым домам в Териберке.

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