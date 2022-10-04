С 2023 года в Мурманской области закроют три свалки в Полярных Зорях, Кандалакше и Ковдоре

Все больше мусора в Мурманской области не захоранивается, а утилизируется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области опережающими темпами идет мусорная реформа.

Так, в регионе становится все меньше свалок, куда свозят ТКО. С 2019 года нет таких захоронений в Никеле, Заозерске, Заполярном, Видеяво, Снежногорске, Дровяном.

- Прекращено размещение ТКО на свалках в центральной и южной части региона: Ревде, Ловозере, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах. С 2023 года закроются еще три свалки – в Полярных Зорях, Кандалакше и Ковдоре, - сообщил вице-губернатор Мурманской области Алексей Лыженков.

Мусор уже давно перестал быть чем-то бесполезным, гораздо правильнее давать ему вторую жизнь. В 2021 году в регионе обрабатывали 33% ТКО, в 2022-м уже 81%, а к 2021 году показатель должен стать стопроцентным.

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