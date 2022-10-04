Хоккейный клуб Мурманска "Арктика" обыграл чемпиона в Рыбинске

Это был заключительный матч первой выездной серии. Фото: vk.com/arktika_nmhl

Мурманский хоккейный клуб "Арктика" обыграл своих соперников, команду чемпионов "Полет" из Рыбинска, которые были хозяевами льда. Наши спортсмены победили со счетом 7:2.

- Не смотря на то, что как и в предыдущем матче хозяева площадки открыли счет, наша команда полностью контролировала ход поединка. Особенно примечателен оказался второй период, где наши парни позволили бросить сопернику всего 9 раз, и только 3 броска были в створ. Благодаря самоотверженности и дисциплинированной игре в обороне мы связали атакующие действия соперника и не позволили «разгуляться», как накануне. Наконец количество наших бросков переросло в качество! - поделились в группе ХК "Арктика".

Это был заключительный матч первой выездной серии, затем ребят ждет череда домашних игр.

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