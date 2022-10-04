Мурманская область вошла в топ-10 регионов по доступности покупки жилья в ипотеку

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманская область вошла в десятку регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку. Рейтинг составили специалисты "РИА "Новости".

В исследовании учитывались стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%.

Так, Заполярье оказалось на девятой строчке топа. Доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, в 2021 году составила 48,5%. В 2020 году позволить ее могли чуть меньше северян - 46,6%.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская области. В аутсайдерах - Ингушетия, Чечня и Дагестан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru