Житель Мурманска получил три года колонии за угон авто

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Мурманске вынесли приговор 35-летнему водителю, который угнал автомобиль, будучи пьяным. Мужчина обвиняется по части 1 ст. 166 УК РФ и части 2 ст. 264.1 УК РФ.

- В феврале 2022 года ранее судимый по части 1 статьи 264.1 УК РФ мурманчанин в состоянии алкогольного опьянения, не имея законных прав на управление и распоряжение Chevrolet Lanos, припаркованным в одном из дворов на проспекте Кольском, проник в машину и поехал на ней до Колы, где его остановили сотрудник полиции, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на тот же срок.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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