В Никеле участковый застал в квартире местного жителя убийцу

Жена зарезала бывшего сожителя на глазах у его новой женщины. Фото: СКР по Мурманской области

45-летнюю жительницу Никеля заключили под стражу. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, северянку подозревают в убийстве бывшего сожителя.

Днем 20 мая она пришла в гости к 54-летнему мужчине и его новой пассии. Общение сопровождалось распитием алкоголя, а потом участники застолья поссорились.

- Женщина вооружилась кухонным ножом и нанесла им не менее восьми ударов бывшему сожителю в область груди и в шею. В это время в дверь квартиры позвонил участковый уполномоченный полиции, пришедший к потерпевшему по административному разбирательству. Увидев виновную с ножом в руке и со следами крови, полицейский принял меры к ее задержанию и вызову бригады скорой медицинской помощи. Несмотря на это, мужчина скончался на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину северянка признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru