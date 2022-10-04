Дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

На дороге в Териберку продолжается реконструкция. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскавтодор предупреждает северян и гостей Заполярья, что 5 октября дорогу на Териберку перекроют на час.

Ограничение движения будет введено с 12.00 до 13.00 на автоподъезде к селу с 10 по 20 километры. Причиной станут взрывные работы в рамках реконструкции дороги на Териберку.

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