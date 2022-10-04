Исполнилось 106 лет со дня образования Мурманска

Сегодня, 4 октября, Мурманску исполняется 106 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 октября 1916 года был образован последний город Российской империи - Мурманск. Сегодня столице Заполярья, городу-порт, городу-герою исполняется 106 лет.

Изначально город именовался как Романо-на-Мурмане, но потом был переименован. Идеи по возвращению исторического названия высказываются в наши дни.

Напомним: празднования Дня города перенесено с 1 октября на 8 число, из программы удалили шоу дронов и фейерверк. Как сообщил глава администрации Юрий Сердечкин, праздник в этом году будет посвящен патриотизму.

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