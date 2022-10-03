Момент "паровозика" из машин у Центрального бассейна в Мурманске сняли на видео

ДТП с участием нескольких машин случилось на улице Челюскинцев в Мурманске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 3 октября в Мурманске произошло массовое ДТП без пострадавших. Несколько машин столкнулись у Центрального бассейна на улице Челюскинцев. Этот момент попал на видео.

Несколько авто затормозили перед светофором, пока горел красный сигнал. Одна из машин на скользкой от дождя дороги не смогла вовремя сбросить скорость и затормозить, из-за чего собрала "паровозик".

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