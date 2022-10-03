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Происшествия3 октября 2022 18:21

Момент "паровозика" из машин у Центрального бассейна в Мурманске сняли на видео

Машины столкнулись, пока горел красный сигнал светофора
Ника СВЕТЛОВА
ДТП с участием нескольких машин случилось на улице Челюскинцев в Мурманске.

ДТП с участием нескольких машин случилось на улице Челюскинцев в Мурманске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 3 октября в Мурманске произошло массовое ДТП без пострадавших. Несколько машин столкнулись у Центрального бассейна на улице Челюскинцев. Этот момент попал на видео.

Несколько авто затормозили перед светофором, пока горел красный сигнал. Одна из машин на скользкой от дождя дороги не смогла вовремя сбросить скорость и затормозить, из-за чего собрала "паровозик".

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