До 13 октября в Мурманской области мобилизуют 360 человек

Мобилизованных отправят в четыре захода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области завершился первый этап частичной мобилизации, в часть-формирователь на базе университета Минобороны в Санкт-Петербурге. Как уточнил глава призывной комиссии, губернатор Андрей Чибис, отбыли уже 400 призывников, сроки не были нарушены.

- Чтобы процесс был более прозрачным, мы включили в состав комиссии по частичной мобилизации прокурора Мурманской области Сергея Паволина и уполномоченного по правам человека Михаила Шилова, - уточнил глава региона.

Как пояснил врио военного комиссара Мурманской области Александр Кузькин, в соответствии с решением командующего Северным флотом, адмиралом Александра Моисеева от 29 сентября, был определен объем заданий на призыв граждан запаса по частичной мобилизации и восполнению текущего некомплекта в личном составе группировки береговых войск, участвующих в СВО – это подразделения 200-й и 80-й бригад и 61-й бригады морской пехоты.

- На военный комиссариат Мурманской области установлено задание в 360 человек. Призыв будет идти по установленным военно-учетным специальностям в соответствии с заявкой, поданной командованием 14-го армейского корпуса. Сроки отправки призывников установлены на 7, 9, 11 и 13 октября. Прошу глав муниципалитетов оказать содействие в обеспечении транспортом для отправки команд в указанные даты, - пояснил Александр Кузькин.

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