До конца года в 28 домах Мурманска заменят 75 аварийных лифтов

Работы по замене лифтов должны завершиться до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2022 года в 28 домах Мурманска заменят 75 лифтов на общую сумму 167 миллионов рублей. Такие данные привели в минстрое Мурманской области. На некоторых объектах уже приступили к работе, например, в переулке Якорном, 3 идет демонтаж старого аварийного оборудования.

- Замена лифтов идет при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Мурманской области. По 73 подъемникам предоставлен кредит с рассрочкой на 36 месяцев, - сообщила директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Напомним: в Молочном стали отключать лифты в домах из-за долгов УК.

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