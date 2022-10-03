Нужно нижнее белье, носки и медикаменты. В Мурманской области продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Для военнослужащих РФ собирают гуманитарную помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 сентября в Мурманской области был дан старт акции "Север Помогает!", в рамках которой идет сбор гуманитарной помощи для участвующих в СВО военнослужащих и призванных по частичной мобилизации.

- Гуманитарный центр работает с 29 числа, и первый звонок поступил уже через 15 минут после размещения информация о нем в СМИ. Жительница Зеленоборского рассказала, что вместе с другими северянами собрала гуманитарную помощь и не знала, как передать ее так, чтобы она гарантирована дошла до военнослужащих и мобилизованных, - отметила руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

Северяне приносят то, что в обычной жизни кажется мелочью, но в полевых условиях приобретает новое значение. Например, носки и нижнее белье становятся расходным материалом, и лишней пары порой просто не бывает.

Список пунктов приема вещей можно найти по ссылке.

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