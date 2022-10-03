Житель Мурманска из-за плохого настроения разбил чужой Land Rover

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статья 167 УК РФ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманчанину придется выплатить 400 тысяч рублей за порчу чужого Land Rover. 24-летний мужчина разбил машину, когда был плохом настроении, поссорившись с другом.

- Шквал негативных эмоций он решил выплеснуть на случайно попавшийся ему на пути чужой автомобиль. От ударов руками и ногами на транспорте образовалась вмятина на двери и трещина на бампере. Сработала сигнализация, выбежал хозяин машины, который позвонил в полицию. Дебошир попытался скрыться, однако его поймали на месте преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статья 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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