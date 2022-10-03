19-летний мошенник из Московской области за сутки провернул три аферы в Мурманске

Мошенника задержали в аэропорту перед самым вылетом. Фото: скрин видео

В Мурманске к полицейским за несколько часов обратились сразу три северянина, рассказав, что у них обманом выманили деньги.

Всем троим позвонил незнакомец, который представился правоохранителем и сообщил, что их близкий родственник стал виновником ДТП.

- Аферист предлагал людям посреднические услуги в урегулировании якобы возникшего правового конфликта, грозящего их родственникам уголовной ответственностью. Конечно, не бесплатно. Введенные в заблуждение северяне соглашались и передавали деньги, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

К мурманчанам приходил один и тот же человек - 19-летний житель Московской области. Мошенника задержали в аэропорту перед самым вылетом. Выяснилось, что он сам придумал схему обмана, сам звонил потерпевшим, сам же и забирал деньги. Все аферы он провернул в течение одного дня. Его добычей стали 370 тысяч рублей, из которых 270 тысяч забрали при задержании.

В отношении злоумышленника возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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