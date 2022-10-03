"Снежную деревню" выставили на продажу. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Один из самых известных туристических объектов в Мурманской области - "Снежную деревню" в Кировске - выставили на продажу.

- Время пришло, - лаконично прокомментировал свое решение владелец бизнеса Владимир Комягин.

"Снежной деревней" он руководил 15 лет. В год объект посещает порядка 35-40 тысяч туристов. Стоимость бизнеса на сайте бесплатных объявлений не указана.

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