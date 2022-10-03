В Мурманске три пожарные машины приехали к дому из-за подгоревшей курицы

В МЧС региона "КП"-Мурманск" подтвердили, что пожара как такового не было. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске квартира дома на улице Чумбарова-Лучинского, 40/3 оказалась в дыму. На место происшествия приехали три пожарные машины, но тушить ничего не пришлось.

- Соседка забыла курицу выключить на плите, ей позвонили, она приехала минут через 10, открывает квартиру и, действительно, сгорела еда, - рассказали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

В МЧС региона "КП"-Мурманск" подтвердили, что пожара как такового не было, случилось подгорание пищи. Проблему жильцы устранили сами.

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