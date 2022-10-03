В Мурманске по нацпроекту обновили 27 участков дорог

К лучшему изменилась ситуация на проблемных участках в Ленинском округе. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске завершаются ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, уже обновлены 27 дорожных участков. Асфальт уложили как на проезжей части, так и на тротуарах.

Также к лучшему изменилась ситуация на проблемных участках в Ленинском округе.

- Ранее там работал подрядчик, который не справился с взятыми обязательствами. Мы расторгли контракт, на объекты вышел новый подрядчик. На проезде от улицы Саши Ковалева до дома 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского и на улице Анатолия Бредова общая готовность 85%, осталось выполнить устройство тротуаров и благоустройство, - отметил Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.

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