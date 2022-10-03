Жители Мурманской области за полгода потратили со своих банковских карт 163 миллиарда рублей

Наличные в то же время снимали на 15% реже. Фото: Анастасия Осипова

В Мурманской области за первое полугодие 2022 года на 9% выросло количество безналичных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за шесть месяцев северяне расплатились картой 173 миллиона раз на сумму свыше 163 миллиардов рублей.

Наличные в то же время снимали на 15% реже. С января по июнь держатели карт совершили 5,7 миллиона транзакций по получению наличных в банкоматах и в кассах кредитных организаций на общую сумму 76 миллиардов рублей.

- Для многих жителей региона именно безналичная форма оплаты товаров и услуг становится наиболее привычной и комфортной. Тем более, что теперь условия выпуска и обслуживания дебетовых карт, включая комиссии, будут по рекомендации Банка России предоставляться кредитными организациями в понятной табличной форме. Сравнив условия разных карт , клиенты смогут выбрать наиболее выгодное предложение, – отметила управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

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