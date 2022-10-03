Андрей Чибис: На реновацию ЗАТО в Мурманской области есть 300 млн рублей от федерального бюджета, а требуется 17,5 млрд

На реновацию ЗАТО в Мурманской области выделят больше денег из федерального бюджета. Фото: Иван МАКЕЕВ

3 октября в Совете федерации проходят парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Участие в них принимает губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Перед началом мероприятия он отметил, что будет поднимать вопрос об увеличении поддержки из центра реновации ЗАТО в Заполярье.

- Федеральным проектом бюджета на данный момент предусмотрено 300 миллионов рублей, в то время как нам требуется 17,5 миллиарда для приведения в порядок этих территорий. Мы на уровне региона постоянно наращиваем финансирование, но очевидно, что без помощи федеральных средств программа модернизации военных гарнизонов затянется на десятилетия. Работаем над тем, чтобы коллеги из Минфина пересмотрели подход к этому вопросу, - сообщил Андрей Чибис.

По его словам, увеличение финансирования поддержала председатель Совфеда Валентина Матвеенко.

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