Неадекватный незнакомец избил жителя Оленегорска металлическим уровнем

Ранее несудимого местного жителя, 1974 года рождения, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Оленегорска попал в больницу из-за буйного незнакомца. Между мужчинами завязался конфликт в доме на улице Строительной, когда пострадавший северянин возвращался домой.

- В подъезде оленегорец встретил незнакомого мужчину, который вел себя неадекватно. Он сделал замечание, затем ссора переросла в драку. Злоумышленник имел при себе металлический уровень, им он избил оппонента по голове и рукам. После чего, кинув орудия преступления, скрылся. Соседи, услышав крики, вызвали сотрудников полиции и скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее несудимого местного жителя, 1974 года рождения, задержали. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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