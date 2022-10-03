В Мурманске на улице Старостина произошло ДТП с пострадавшим

Водитель Renault получил травмы, его обслужили в медицинском учреждении города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске 2 октября произошла авария, в которой пострадал человек.

- В 19.20 в районе дома №55 на улице Старостина водитель Renault, двигаясь со стороны улицы Свердлова в сторону Карла Маркса, не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего наехал на припаркованный автомобильVortex, в котором водителя не было, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водитель Renault получил травмы, его обслужили в медицинском учреждении города. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: по дороге из Североморска в Мурманск произошло необычное ДТП с участием одной машины.

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