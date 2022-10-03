Жителя Кандалакши ждет суд за избиение полицейского

Уголовное дело направлено в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кандалакше будут судить 30-летнего местного жителя, который избил полицейского, исполнявшего свои должностные обязанности. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ.

Так, 3 июля 2022 года сотрудник полиции заметил, что северянин управляет авто, будучи пьяным. Пока страж порядка составлял протокол, мужчина вел себя агрессивно и высказывал недовольство.

После этого, 18 июля, пьяный кандалакшанин решил отомстить и избил этого сотрудника полиции около продовольственного магазина. Он не менее четырех раз ударил его кулаками по голове, а также схватил обеими руками за шею и повалил на землю.

- Мужчина причинил полицейскому травмы, которые оцениваются как не причинившее вред здоровью, а также подорвал авторитет органов внутренних дел РФ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до 5 лет.

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