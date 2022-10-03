Картину Николая Рериха "Поморяне. Вечер" за 24 миллиона рублей купила частный предприниматель

Картину Николая Рериха купили в 4 раза дешевле, чем заявляли изначально. Фото: Мурманское морское пароходство

Состоялись торги по продаже картины Николая Рериха "Поморяне. Вечер". Согласно данным площадке "Вердиктъ", на электронном аукционе его за 24 миллиона рублей пробрела индивидуальный предприниматель Людмила Михайлюк.

Данная цена - почти в 4 раза ниже той, что была заявлена весной этого года. Напомним: картина принадлежала Мурманскому морском пароходству, после она пропала из виду, полотно нашли во время обысков в доме учредителя компании. В 2020 году пароходство признали банкротом, а работу Рериха было решено продать в счет погашения долгов.

Изначально ее оценили в 78 миллионов рублей, после - в 91,5 миллиона, летом 2022 года цену снизили до 82,3 миллиона.

Новая владелица работы "Поморяне. Вечер" должна в течение 30 дней внести оплату за картину.

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