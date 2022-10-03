Прокуратура начала проверку после пожара в Мурманске с четырьмя погибшими

Пожар в доме на улице Подстаницкого унес жизни четырех человек. Фото: СУ Следственного комитета по Мурманской области

В ночь со 2 на 3 октября в Мурманске на улице Подстаницкого произошел смертельный пожар в коммунальной квартире в доме №10. Пожаре в сгоревших комнатах обнаружили тела трех мужчин 65, 59 и 53 лет и 54-летней женщины.

Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту случившегося.

Напомним: Следком региона возбудил после пожара уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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