Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в коммунальной квартире в Мурманске

Огонь случился в ночь со 2 на 3 сентября. Фото: СУ Следственного комитета по Мурманской области

Около 00.20 3 октября в доме №10 на улице Подстаницкого в Мурманске случился пожар. Пожарные эвакуировали 20 человек, еще шесть спасли, но в горевших комнатах коммунальной квартиры обнаружили четыре трупа.

- Личности погибших установлены, это местные жители – трое мужчин 1957, 1963 и 1969 годов рождения и женщина 1968 года рождения. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что их смерть наступила в результате воздействия высоких температур и продуктов горения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Рассматривается версия, что возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем и пользования неисправным электрическим прибором.

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