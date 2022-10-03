Андрей Чибис участвует в парламентских слушаниях по федеральному бюджету

Слушания по бюджету состояться в Совете Федерации.
Фото: Евгения ГУСЕВА
3 октября в Совете Федерации состоятся парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Участие в них принимает губернатор Заполярья Андрей Чибис.
- Для нас главная тема - реновация ЗАТО в Мурманской области. Президент России уже поддержал комплексную модернизацию наших военных гарнизонов, где живут военнослужащие и их семьи. Будем добиваться федеральных средств на реализацию всех необходимых мероприятий, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе глава региона присутствовал в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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