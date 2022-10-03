В Мончегорске восемь пожарных тушили вспыхнувший автомобиль

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 2 октября 2022 года в Мончегорск на проспекте Ленина, 21 вспыхнул автомобиль. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

- Огонь частично повредил переднюю часть автомобиля, в том числе подкапотное пространство на площади два квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали в 19.45, его тушило одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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