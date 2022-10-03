В Мурманске появился мурал с лисой

Большой рисунок с лисичкой на фоне вечернего города появился во дворе дома №21 на улице Старостина. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманск украсил еще один яркий мурал. Большой рисунок с лисичкой на фоне вечернего города появился во дворе дома №21 на улице Старостина. Снимками поделился фотограф Олег Филонок.

Как ранее сообщали в правительстве Мурманской области, всего до конца года на фасады домов в столице Заполярья нанесут 40 муралов.

Напомним: стену у нового детсада в Мурманске украсил яркий мурал. Рисунок создан по мотивам произведения финского писателя Сакариаса Топелиуса.

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