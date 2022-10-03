В Мурманске автомобилистов предупредили о водителе-лихаче на Renault

Северяне насчитали как минимум три нарушения от водителя-лихача. Фото: скрин видео

Автомобилистов Мурманска предупредили о водителе Renaul Logan, который слишком резво и с нарушениями ПДД ездил по улице Челюскинцев. Случившееся сняли на видео.

- Водитель не бережет свою жизнь, так еще и чужие подставляет. Будьте аккуратны, уважаемые автовладельцы, при виде данного автомобилиста на дороге, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Северяне насчитали как минимум три нарушения от водителя-лихача: два раза пересечение сплошной, перестроение на перекрестке и все это на участке в 150 метров.

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