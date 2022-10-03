Митрополит Митрофан предложил переименовать Мурманск обратно в Романов-на-Мурмане

Митрополиты Симбирский и Новоспасский и Мурманский и Мончегорский встретились в Ульяновске. Фото: mitropolia-simbirsk.ru

В конце сентября митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан посетил Ульяновск, где встретился с митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгином.

Во время общения представитель Заполярья отметил свою давнюю идею вернуть российским городам их исторические названия: переименовать Ульяновск обратно в Симбирск, а Мурманск — в Романов-на-Мурмане.

Напомним: ранее такие предложения уже звучали. Например, в 2018 году петиция о возвращении исторического наименования появилась на сайте "Петиция президенту". За выступило более 1600 человек, против - почти 1200.

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