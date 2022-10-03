На бесплатное питание 47 тысяч детей в Мурманской области выделили 200 миллионов рублей

Юные северяне получают бесплатное горячее питание в школах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области продолжает выстраивается система бесплатного питания для юных северян. Это и учащиеся начальной школы, и ребята из школ и колледжей с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, участников спецоперации на Украине и мобилизованных северян.

- Всего бесплатное питание получают 47 тысяч детей, на эти цели выделено 200 миллионов рублей, в том числе 52 миллиона мы получили из федерального бюджета, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске старые окна в детских садах и школах меняют на новые стеклопакеты по программе «Теплое окно».

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