Андрей Чибис: В Мурманской области первый этап частичной мобилизации выполнен в срок

Первый этап частичной мобилизации в Мурманской области завершен. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области первый этап частичной мобилизации выполнен в установленный Минобороны срок - 400 северян уже уехали в Санкт-Петербург для прохождения подготовки в части-формирователе. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Напомню, что всего военному комиссариату Мурманской области поставили задачу призвать тысячу человек. Дальнейшие отправки будут проходить в сроки, установленные Минобороны для нашего региона. Чтобы процесс был более прозрачным, мы включили в комиссию по частичной мобилизации главного прокуратура Мурманской области и уполномоченного по правам человека, - сообщил Андрей Чибис.

Он напомним, что в Заполярье начала акция "Север Помогает!" по сбору гуманитарной помощи для призывников и участников СВО.

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