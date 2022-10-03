Из ночного пожара в коммунальной квартире в Мурманске вывели 26 человек, четверо погибли

Пожар унес жизни четырех человек. Фото: vk.com/murman01

Страшный пожар произошел минувшей ночью на улице Подстаницкого в Мурманске. Здесь около 00.20 началось горение на втором этаже дома №10. Полностью ликвидировать его удалось за час, на месте работали 17 человек.

- В результате пожара в квартире коммунального типа обгорела комната на всей площади 8 квадратных метров, общий коридор на площади 10 квадратных метров, 5 комнат, кухня и санузлы закопчены по всей площади. Этажом выше огнеборцами произведено контрольное вскрытие квартир, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из коммуналки эвакуировали 20 человек, еще 6 человек спасли. К сожалению, пожар унес жизни четырех человек, их личности еще не установлены.

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