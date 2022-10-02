В Мурманске посетитель магазина украл служебный телефон

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске поймали вора, который умыкнул из магазина служебный телефон. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, во время рабочей смены сотрудник торговой точки оставил его на прилавке, когда пошел рассчитывать очередного покупателя. Через некоторое время заметил, что гаджет пропал и позвонил в полицию.

- Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний мурманчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенный телефон вернули владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru