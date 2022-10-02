В Мурманской области 3 октября ожидаются дожди и до +9 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало новой недели принесет жителям Мурманской области прохладную погоду с дождями. 3 октября циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления.

- Будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: дорогу на Териберку укрыло снегом.

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