В Мурманской области 3 октября ожидаются дожди и до +9 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами дождь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Начало новой недели принесет жителям Мурманской области прохладную погоду с дождями. 3 октября циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления.
- Будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: дорогу на Териберку укрыло снегом.
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