В Апатитах на пять дней ограничат движение транспорта

Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В администрации Апатитов предупреждают водителей о временном ограничении движения транспорта.
Так, из-за ремонтных работ с 08.00 4 октября до 24.00 8 октября будет ограничено движение машин на участке улично-дорожной сети по одной полосе проезжей части «улица Строителей».
Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.
Напомним: в Мурманской области с 3 по 14 октября будет ограничено движение на автодороге Мишуково - Снежногорск.
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