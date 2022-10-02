В Апатитах на пять дней ограничат движение транспорта

Объехать участок можно по второй полосе той же улицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Апатитов предупреждают водителей о временном ограничении движения транспорта.

Так, из-за ремонтных работ с 08.00 4 октября до 24.00 8 октября будет ограничено движение машин на участке улично-дорожной сети по одной полосе проезжей части «улица Строителей».

Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.

Напомним: в Мурманской области с 3 по 14 октября будет ограничено движение на автодороге Мишуково - Снежногорск.

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