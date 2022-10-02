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Общество2 октября 2022 13:27

В Апатитах на пять дней ограничат движение транспорта

Ограничение коснется участка дороги на улице Строителей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.

Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Апатитов предупреждают водителей о временном ограничении движения транспорта.

Так, из-за ремонтных работ с 08.00 4 октября до 24.00 8 октября будет ограничено движение машин на участке улично-дорожной сети по одной полосе проезжей части «улица Строителей».

Объехать участок можно по второй полосе той же улицы.

Напомним: в Мурманской области с 3 по 14 октября будет ограничено движение на автодороге Мишуково - Снежногорск.

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