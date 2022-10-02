В Мурманске ревнивец жестоко избил возлюбленного своей экс-супруги

С жителя Заполярья взята подписка о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске сотрудники полиции задержали мужчину, который из ревности избил сожителя своей экс-жены. Тот попал в больницу с тяжкими травмами.

Выяснилось, что злоумышленник пришел навестить свою бывшую супругу. Дверь открыл ее новый возлюбленный, и на лестничной площадке мужчины решили выяснить отношения.

- Незваный гость на фоне ревности стал бить соперника по лицу, голове и телу. На шум выбежали соседи, которые вызвали "скорую". В это время нападавший с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжелого вреда здоровью). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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