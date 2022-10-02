Для платформы "Северный полюс" нашли подходящую льдину для вмораживания

"Северный полюс" и льдина на время экспедиции станут один целым.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В сентябре самодвижущаяся ледостойкая платформа "Северный полюс" вышла из Мурманска к Северному полюсу. Впервые за 10-летний перерыв ученые вновь готовы приступить к исследованиям в лагере на льдине. Подходящую для судна уже нашли.
- Платформа "Северный полюс" подошла к ледовому полю размером около 42 квадратных километров. Поле предварительно было подобрано по результатам анализа спутниковых снимков и воздушной разведки с вертолета Ка-32. Обследование, проведенное высадившимися на нее специалистами ледового отряда, показало, что оно образованно однолетним льдом толщиной около одного метра. Этого вполне достаточно для научного лагеря. Платформа "Северный полюс" вошла в ледовое поле, пришвартовалось и будет постепенно примерзать к ней, пока судно и льдина не станут единым целым, - сообщили в официальном Telegram-канале ААНИИ.
Ранее платформа попала в шторм в Баренцевом море.
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