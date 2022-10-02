Для платформы "Северный полюс" нашли подходящую льдину для вмораживания

"Северный полюс" и льдина на время экспедиции станут один целым. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре самодвижущаяся ледостойкая платформа "Северный полюс" вышла из Мурманска к Северному полюсу. Впервые за 10-летний перерыв ученые вновь готовы приступить к исследованиям в лагере на льдине. Подходящую для судна уже нашли.

- Платформа "Северный полюс" подошла к ледовому полю размером около 42 квадратных километров. Поле предварительно было подобрано по результатам анализа спутниковых снимков и воздушной разведки с вертолета Ка-32. Обследование, проведенное высадившимися на нее специалистами ледового отряда, показало, что оно образованно однолетним льдом толщиной около одного метра. Этого вполне достаточно для научного лагеря. Платформа "Северный полюс" вошла в ледовое поле, пришвартовалось и будет постепенно примерзать к ней, пока судно и льдина не станут единым целым, - сообщили в официальном Telegram-канале ААНИИ.

Ранее платформа попала в шторм в Баренцевом море.

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