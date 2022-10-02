Глава трудинспекции Мурманской области: Мобилизованных северян уволить не могут!

Мобилизованных северян не могут уволить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минсоцтруда региона и трудинспекцию поступает много звонков от работодателей и жителей Мурманской области, призванных в рамках частичной мобилизации. У них возникают вопросы, что делать с трудовыми договорами.

Главное, что нужно знать мужчинам, - уволить их не могут!

- Трудовой договор призванных по мобилизации подлежит приостановке с даты, указанной в повестке и по открытую дату, бухгалтерия должна начислить все положенные выплаты. Не надо ждать срока выплаты зарплаты, расчет идет сразу же. На время службы сотрудника работодатель может брать на его место временных сотрудников, которые увольняются после возвращения основного. Зарплату работодатель не выплачивает и отчисления в Пенсионный фонд не делает, но при этом стаж работы Пенсионный фонд засчитывает. Эти правила касаются и тех, кто заключил срочный договор, и кто находится на испытательном сроке, и написал заявление на увольнение, но не успел уйти, - отметил главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Некоторые работодатели успели уволить получивших повестки, но в ситуацию вмешались инспекторы, и трудовые права северян восстановили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru