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Общество1 октября 2022 17:20

В Мурманской области выплатили первые 120 тысяч рублей соцпомощи семье мобилизованного

Для проведения выплат установили жесткие сроки
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Жители Мурманской области начали получать выплаты для семей мобилизованных.

Жители Мурманской области начали получать выплаты для семей мобилизованных.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Семьи мобилизованных жителей Мурманской области будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка.

- На днях первая семья мобилизованного уже получила 120 тысяч рублей. Мы оперативно берем все заявления в работу, ставим себе жесткие временные рамки: в течение одного рабочего дня принимается решение о выплате, провести ее надо в течение двух последующих рабочих дней. Мы работаем на упреждение: получая информацию от Минобороны о мобилизованных, связываемся с их семьями, записываем на определенное время для посещения. Им надо принести минимальный пакет документов и заполнить бланк, который выдаем на месте. Важный момент – военнослужащий сам может решить, кто получит выплату. Для этого ему надо написать заявление, - объяснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На выплату могут заявиться не только жены, но и родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия (при условии подтверждения факта неполучения аналогичных мер поддержки в иных субъектах Российской Федерации), также мера социальной помощи распространяется на детей старше 18 лет, если до совершеннолетия они стали инвалидами или получают образование в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. По вопросам выплат стоит обращаться в центры соцподдержки по месту жительства.

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