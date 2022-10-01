В Мурманской области выплатили первые 120 тысяч рублей соцпомощи семье мобилизованного

Жители Мурманской области начали получать выплаты для семей мобилизованных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семьи мобилизованных жителей Мурманской области будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка.

- На днях первая семья мобилизованного уже получила 120 тысяч рублей. Мы оперативно берем все заявления в работу, ставим себе жесткие временные рамки: в течение одного рабочего дня принимается решение о выплате, провести ее надо в течение двух последующих рабочих дней. Мы работаем на упреждение: получая информацию от Минобороны о мобилизованных, связываемся с их семьями, записываем на определенное время для посещения. Им надо принести минимальный пакет документов и заполнить бланк, который выдаем на месте. Важный момент – военнослужащий сам может решить, кто получит выплату. Для этого ему надо написать заявление, - объяснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На выплату могут заявиться не только жены, но и родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия (при условии подтверждения факта неполучения аналогичных мер поддержки в иных субъектах Российской Федерации), также мера социальной помощи распространяется на детей старше 18 лет, если до совершеннолетия они стали инвалидами или получают образование в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. По вопросам выплат стоит обращаться в центры соцподдержки по месту жительства.

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