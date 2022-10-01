Байкеры Мурманска официально закрыли сезон 1 октября

Байкеры Мурманска официально закрыли сезон. Фото: vk.com/murmanridersmcc

Погода в Мурманской области все больше напоминает зимнюю, идет мокрый снег, поэтому байкеры, думая о безопасности, закрыли сезон 1 октября.

По традиции, они провели автопробег от Колы до Мурманска, финишировав у "Алеши". А на вечер субботы клуб "Murman Riders MCC" запланировал мероприятие в клубе.

После закрытия сезоны байки отправятся "зимовать", пока дороги вновь не станут пригодными для них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru