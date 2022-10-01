Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2022 16:31

Туман, мокрый снег и до -2. Что принесет воскресенье жителям Мурманска

Последний выходной на неделе будет в Мурманской области с мокрым снегом и туманом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Воскресенье в Мурманской области будет холодным.

Воскресенье в Мурманской области будет холодным.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Октябрь в Мурманской области начался с зимней погоды. Увы, последний выходной на этой неделе не порадует теплом.

1 октября также ожидается мокрый снег с дождем, ночью - туман.

- Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°, днем +3+8°, - уточнили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: дорогу на Териберку укрыло снегом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru