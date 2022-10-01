Туман, мокрый снег и до -2. Что принесет воскресенье жителям Мурманска

Воскресенье в Мурманской области будет холодным.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Октябрь в Мурманской области начался с зимней погоды. Увы, последний выходной на этой неделе не порадует теплом.
1 октября также ожидается мокрый снег с дождем, ночью - туман.
- Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°, днем +3+8°, - уточнили в гидрометцентре Мурманской области.
Напомним: дорогу на Териберку укрыло снегом.
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