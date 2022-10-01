Мурманчанка взяла спецприз на конкурсе «Воспитатель года России – 2022»

Татьяна Степаненко достойно представила Мурманскую область в финале всероссийского конкурса. Фото: минобразования Мурманской области

В Ярославле состоялся финал всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022», Мурманскую область на нем представляла сотрудница детского сада №93 в Мурманске Татьяна Степаненко. Жюри отметило ее призом в номинации «Инновации – детям».

- В нашем детском саду я вместе с родителями и коллегами создала макет-купол озера Могильное, которое находится на острове Кильдин. Это природный феномен – в озере пять слоев, которые не перемешиваются друг с другом, и в куполе все они нарисованы. Мы с ребятами «погружались» в водоем, рассматривали его изнутри, я рассказывала про особенности слоев и их обитателей, - отметила Татьяна Степаненко.

Напомним: учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова стала полуфиналисткой шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия 1». Из нескольких тысяч претендентов жюри отобрало 35 лучших.

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