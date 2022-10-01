За неделю в Мурманской области 1 143 человека заразились коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Оперштаб Мурманской области опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 1 143 новых случаев заболевания CoViD-19, - уточнили в оперштабе.
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск (625 человек), затем идут Мончегорск (133) и Кольский район (109).
Общее количество заболевших с начала пандемии - марта 2020 года - достигло 142 260 человек.
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