Дорогу на Териберку укрыло снегом

Дорогу на Териберку припорошило снегом. Фото: vk.com/my_teriberka

30 сентября в Мурманске пошел первый мокрый снег. А уже в первый день октября дорога на Териберку стала белоснежной.

Кадрами зимнего пейзажа поделились в группе "Погода в Мурманске" (12+). Водителям стоит быть осторожнее в пути.

Напомним: синоптики обещают северянам снежные выходные.

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