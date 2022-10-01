Дорогу на Териберку укрыло снегом

Дорогу на Териберку припорошило снегом. Фото: vk.com/my_teriberka
30 сентября в Мурманске пошел первый мокрый снег. А уже в первый день октября дорога на Териберку стала белоснежной.
Кадрами зимнего пейзажа поделились в группе "Погода в Мурманске" (12+). Водителям стоит быть осторожнее в пути.
Напомним: синоптики обещают северянам снежные выходные.
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